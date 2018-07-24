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Середня зарплата за червень в Донецькій області склала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 04:41
Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, де чисельність найманих працівників понад 10 осіб, в Донецькій області в червні 2018 року склала 9774 грн.
Дивися повний текст Середня зарплата за червень в Донецькій області склала 9774 грн
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Додано: Вів 31 лип, 2018 04:41
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