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Середня зарплата за червень в
Донецькій області склала...

Середня зарплата за червень в Донецькій області склала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 04:41

Середня зарплата за червень в Донецькій області склала...

Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, де чисельність найманих працівників понад 10 осіб, в Донецькій області в червні 2018 року склала 9774 грн.

Дивися повний текст Середня зарплата за червень в Донецькій області склала 9774 грн.
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Зато в ОРДИЛО средняя зарплата 7 тыс рублей
https://www.dialog.ua/business/149173_1523728832
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