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Український виробник соку
побудує завод за 20 млн євро

Український виробник соку побудує завод за 20 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:13

Український виробник соку побудує завод за 20 млн євро

Пропонуємо до обговорення:
Група компаній T.B. Fruit, що випускає соки під брендом Galicia, має намір через кілька місяців запустити завод з виробництва пектину у Львівській області. В підприємство було інвестовано 20 млн євро.

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:13

"Украина потребляет лишь 400-500 тонн пектина"
Естественно. Как-то пытался купить в магазине, обошел с десяток разных сетей, ни в одном, даже в разделе здорового питания нет в продаже. Только пару интернет-магазинов.
freeze
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