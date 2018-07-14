Новий проект зробить процес отримання віз для бізнесменів, які приїжджають до Великої Британії "швидшим і більш плавним"
Дивися повний текст Велика Британія запустить нову візову програму для стартаперів.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 08:17
Велика Британія запустить нову візову програму для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Велика Британія запустить нову візову програму для стартаперів.
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:18
Небольшое уточнение - вероятнее всего речь идет об аналоге упрощенной визы для иностранцев - выпускников британских вузов(таковая сейчас есть), стартап-визу планируют предоставлять без необходимости иметь диплом британского университета Источник
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