RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Велика Британія запустить
нову візову програму для...

Велика Британія запустить нову візову програму для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:17

Велика Британія запустить нову візову програму для...

Пропонуємо до обговорення:
Новий проект зробить процес отримання віз для бізнесменів, які приїжджають до Великої Британії "швидшим і більш плавним"

Дивися повний текст Велика Британія запустить нову візову програму для стартаперів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83528
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:18

Небольшое уточнение - вероятнее всего речь идет об аналоге упрощенной визы для иностранцев - выпускников британских вузов(таковая сейчас есть), стартап-визу планируют предоставлять без необходимости иметь диплом британского университета Источник http://www.solutionforbusiness.co.uk/ru/startup-visas/
finuser211
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Великий приватний газодобувач пробурив в Україні нову...
R2 » Чет 26 лип, 2018 13:18
4 141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 14:58
Sharpe
ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему
R2 » Сер 18 лип, 2018 21:23
2 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 12:27
buratinyo
У процесорах Intel знайшли нову вразливість
R2 » Суб 14 лип, 2018 13:19
4 184
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 17:55
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.