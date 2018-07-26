Знецінення гривні в липні відбувалося через посилення попиту на іноземну валюту.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, чому знецінюється гривня.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 09:24
У НБУ пояснили, чому знецінюється гривня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ пояснили, чому знецінюється гривня.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:24
Да.Слов нет.С 2011 года гривна обвалилась в 3 раза.С 1996-в 15 раз.И они нам что то рассказывают про влияние каких то факторов))).
Вот в Сомали за 7 последних лет сомалийский шиллинг укрепился в 3 раза.
Учитесь как надо управлять финансами.Верблюдами надо торговать оказывается...
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:00
А иначе не умеют!
Всегда кто-то виноват, а они белые пушистые... Вопрос в том, зачем они вообще нам нужны если не выполняют в достаточной мере свои обязанности ?
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:12
brk01230 Согласен.Такие люди нам не нужны.Только кто нас слушает?Мы же для них бы*** и плебс.Гонтарева пустила себе пулю в лоб,приняв должность при 12 грн за долл и уйдя при 26 грн за долл? В начале 20 века и раньше руководители и за ошибки поменьше стрелялись в своих кабинетах.А этим ребятам всё нипочем.
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:45
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:50
1. Примите закон о вывозе капитала ( иначе говоря об оффшорах).
2.Все энергопредприятия , газпостачання, РЭС и т.д. должны платить налоги в нашей стране.
3. Развивать энергодобывающую промышленности, заменив уголь на др. материалы.
4. и самое главное не надо красть в особо крупных размерах.
Глава НБУ должен быть банкиром, а не особо приближенным
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:57
Тяжело себя любимого от корыта народного отрывать. Ничего они не примут.
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