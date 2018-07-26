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У НБУ пояснили, чому
знецінюється гривня

У НБУ пояснили, чому знецінюється гривня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:24

У НБУ пояснили, чому знецінюється гривня

Пропонуємо до обговорення:
Знецінення гривні в липні відбувалося через посилення попиту на іноземну валюту.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, чому знецінюється гривня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:24

Да.Слов нет.С 2011 года гривна обвалилась в 3 раза.С 1996-в 15 раз.И они нам что то рассказывают про влияние каких то факторов))).
Вот в Сомали за 7 последних лет сомалийский шиллинг укрепился в 3 раза.
Учитесь как надо управлять финансами.Верблюдами надо торговать оказывается...
demh
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:00

А иначе не умеют!
Всегда кто-то виноват, а они белые пушистые... Вопрос в том, зачем они вообще нам нужны если не выполняют в достаточной мере свои обязанности ?
brk01230
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:12

brk01230 Согласен.Такие люди нам не нужны.Только кто нас слушает?Мы же для них бы*** и плебс.Гонтарева пустила себе пулю в лоб,приняв должность при 12 грн за долл и уйдя при 26 грн за долл? В начале 20 века и раньше руководители и за ошибки поменьше стрелялись в своих кабинетах.А этим ребятам всё нипочем.
demh
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:45

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:50

1. Примите закон о вывозе капитала ( иначе говоря об оффшорах).
2.Все энергопредприятия , газпостачання, РЭС и т.д. должны платить налоги в нашей стране.
3. Развивать энергодобывающую промышленности, заменив уголь на др. материалы.
4. и самое главное не надо красть в особо крупных размерах.
Глава НБУ должен быть банкиром, а не особо приближенным
veldzi1
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:57

  veldzi1 написав:1. Примите закон о вывозе капитала ( иначе говоря об оффшорах).
2.Все энергопредприятия , газпостачання, РЭС и т.д. должны платить налоги в нашей стране.
3. Развивать энергодобывающую промышленности, заменив уголь на др. материалы.
4. и самое главное не надо красть в особо крупных размерах.
Глава НБУ должен быть банкиром, а не особо приближенным


Тяжело себя любимого от корыта народного отрывать. Ничего они не примут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:40

  veldzi1 написав:1. Примите закон о вывозе капитала ( иначе говоря об оффшорах).
2.Все энергопредприятия , газпостачання, РЭС и т.д. должны платить налоги в нашей стране.
3. Развивать энергодобывающую промышленности, заменив уголь на др. материалы.
4. и самое главное не надо красть в особо крупных размерах.
Глава НБУ должен быть банкиром, а не особо приближенным


Некогда им. Все о стране, о народе думают, не берегут себя.
slonslon
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