Нові норми допоможуть оновити вулиці міст і вдосконалити міську інфраструктуру.
Дивися повний текст В Україні почнуть впроваджувати нові будівельні норми.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 09:40
В Україні почнуть впроваджувати нові будівельні норми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почнуть впроваджувати нові будівельні норми.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:40
Где автомобили парковать? Одна квартира - одно место в паркинге.
И может пора уже строить дороги, мосты, розвязки?
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