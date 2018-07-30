RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні почнуть впроваджувати
нові будівельні норми

В Україні почнуть впроваджувати нові будівельні норми
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:40

В Україні почнуть впроваджувати нові будівельні норми

Пропонуємо до обговорення:
Нові норми допоможуть оновити вулиці міст і вдосконалити міську інфраструктуру.

Дивися повний текст В Україні почнуть впроваджувати нові будівельні норми.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83531
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:40

Где автомобили парковать? Одна квартира - одно место в паркинге.

И может пора уже строить дороги, мосты, розвязки?
Rainbow
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні піднімуть ліміт оплати без PIN по картках з...
R2 » Пон 30 лип, 2018 22:58
2 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 09:26
sergnemo68
Під 5G: українські мобільні оператори переділять нові...
R2 » Пон 30 лип, 2018 21:47
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 21:47
EKO
Лариса Побережнюк: рейдерство в Україні. Легше уникнути,...
R2 » Пон 30 лип, 2018 16:38
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 16:38
udovika547

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.