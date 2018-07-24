У Китаї створили найбільший найвищий штучний водоспад у світі. Його висота 108 метрів.
Дивися повний текст Китайці створили найвищий штучний водоспад у світі (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:59
Китайці створили найвищий штучний водоспад у світі (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці створили найвищий штучний водоспад у світі (відео).
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:59
..можно только представить себе уровень влажности в районе этого билдинга, особенно в дни "торжественных случаев"!!..
|