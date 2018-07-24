RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайці створили найвищий
штучний водоспад у світі (відео)

Китайці створили найвищий штучний водоспад у світі (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:59

Китайці створили найвищий штучний водоспад у світі (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї створили найбільший найвищий штучний водоспад у світі. Його висота 108 метрів.

Дивися повний текст Китайці створили найвищий штучний водоспад у світі (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83531
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:59

..можно только представить себе уровень влажности в районе этого билдинга, особенно в дни "торжественных случаев"!!..
maestro71
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris, galex, Google [Bot] і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ізраїльський стартап представив дрона-камікадзе (відео)
R2 » Вів 24 лип, 2018 16:29
2 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 11:56
wild2006
Роботи і штучний інтелект не замінять людей творчих професій
R2 » Чет 26 лип, 2018 06:09
2 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 13:48
27661
"Нафтогаз" почав купувати газ у найбільшого в світі...
R2 » Сер 25 лип, 2018 13:57
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 17:56
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.