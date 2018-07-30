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Міжбанк: долар підняли
спекулянти за підтримки...

Міжбанк: долар підняли спекулянти за підтримки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:49

Міжбанк: долар підняли спекулянти за підтримки...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,83/26,87 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли спекулянти за підтримки готівкового ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:49

В общем по мнению автора статейки, когда курс доллара растет в этом виноваты все, и раз про НБУ ни слова значит он как бы ни причем, так нужно понимать автора?
Cactus
 
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