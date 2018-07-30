У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,83/26,87 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли спекулянти за підтримки готівкового ринку.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:49
Міжбанк: долар підняли спекулянти за підтримки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли спекулянти за підтримки готівкового ринку.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:49
В общем по мнению автора статейки, когда курс доллара растет в этом виноваты все, и раз про НБУ ни слова значит он как бы ни причем, так нужно понимать автора?
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