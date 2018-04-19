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З 1 серпня Vodafone підвищить
тарифи на мобільний...

З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54

З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Vodafone Україна" з 1 серпня підвищить тарифи для корпоративних абонентів в 1,5-2 рази. Найбільше вартість абонплати зросте для тих, хто користувався найдоступнішими тарифами.

Дивися повний текст З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний зв'язок удвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54

Сначала проезд в 2 раза, потом - тарифы на мобильную связь, тоже в 2 раза. Что-то такое предчувствие, что доллар тоже вырастет в 2 раза. Ближе к зиме...
Obval_Defoltovich
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