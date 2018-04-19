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З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Vodafone Україна" з 1 серпня підвищить тарифи для корпоративних абонентів в 1,5-2 рази. Найбільше вартість абонплати зросте для тих, хто користувався найдоступнішими тарифами.
Дивися повний текст З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний зв'язок удвічі
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R2
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54
Сначала проезд в 2 раза, потом - тарифы на мобильную связь, тоже в 2 раза. Что-то такое предчувствие, что доллар тоже вырастет в 2 раза. Ближе к зиме...
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Obval_Defoltovich
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:17
в 2?
Интересная ценовая политика у Украинсого бизнесса.
Может и ЗП завтра повысят в 2 раза) и ВВП и вообще заживем как в сказке :)
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Rainbow
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:22
Obval_Defoltovich Наша организация пользуется пакетом Офис60. Платили 100грн. Будем платить 120грн. Поэтому, я думаю, журналисты преувеличили индекс подорожания. А что касается, курса доллара, думаю к концу года будем иметь 10% роста. Для повышения в 2 раза нужна новая революция.
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Im_A
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