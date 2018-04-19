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З 1 серпня Vodafone підвищить
тарифи на мобільний...

З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54

З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Vodafone Україна" з 1 серпня підвищить тарифи для корпоративних абонентів в 1,5-2 рази. Найбільше вартість абонплати зросте для тих, хто користувався найдоступнішими тарифами.

Дивися повний текст З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний зв'язок удвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:54

Сначала проезд в 2 раза, потом - тарифы на мобильную связь, тоже в 2 раза. Что-то такое предчувствие, что доллар тоже вырастет в 2 раза. Ближе к зиме...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:17

в 2?
Интересная ценовая политика у Украинсого бизнесса.
Может и ЗП завтра повысят в 2 раза) и ВВП и вообще заживем как в сказке :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:22

Obval_Defoltovich Наша организация пользуется пакетом Офис60. Платили 100грн. Будем платить 120грн. Поэтому, я думаю, журналисты преувеличили индекс подорожания. А что касается, курса доллара, думаю к концу года будем иметь 10% роста. Для повышения в 2 раза нужна новая революция.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:07

Re: З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний...

  Im_A написав:Для повышения в 2 раза нужна новая революция.


Або стара контрреволюція.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:58

Re: З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи на мобільний...

Интересно, когда публикуют новости с недостоверной информацией за это кто-то несет ответственность?
Не совсем умные люди решили, что цифра в названии тарифа - это действующая абонплата и высосали сенсацию из пальца.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:53

  Obval_Defoltovich написав:Сначала проезд в 2 раза, потом - тарифы на мобильную связь, тоже в 2 раза. Что-то такое предчувствие, что доллар тоже вырастет в 2 раза. Ближе к зиме...


Было бы здорово, а то я накупился по 27, и все это время испытывал легкое лоховатое ощущение. Но в 2 раза вряд ли, даже до 30 не дотянет наверное.
(утрирую конечно)
galex
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