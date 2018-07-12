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У київському метрополітені
сьогодні завершується обмін...

У київському метрополітені сьогодні завершується обмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:47

У київському метрополітені сьогодні завершується обмін...

Пропонуємо до обговорення:
У Київському метрополітені сьогодні, 31 липня, останній день, коли можна обміняти сині жетони на зелені без доплати.

Дивися повний текст У київському метрополітені сьогодні завершується обмін жетонів без доплати.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:48

А в Днепре повышение аж до 4-х гривен. Куда нам до Днепра, мы же на всю голову отбитые
https://news.finance.ua/ru/news/-/43131 ... chem-vdvoe
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