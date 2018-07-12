У Київському метрополітені сьогодні, 31 липня, останній день, коли можна обміняти сині жетони на зелені без доплати.
Дивися повний текст У київському метрополітені сьогодні завершується обмін жетонів без доплати.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:47
У київському метрополітені сьогодні завершується обмін...
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Дивися повний текст У київському метрополітені сьогодні завершується обмін жетонів без доплати.
Додано: Вів 31 лип, 2018 13:48
А в Днепре повышение аж до 4-х гривен. Куда нам до Днепра, мы же на всю голову отбитые
https://news.finance.ua/ru/news/-/43131 ... chem-vdvoe
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