Міністерство зробило прогноз ймовірної дати запуску в Україні надшвидкісного вакуумного поїзда Hyperloop.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури назвали дату запуску Hyperloop в Україні.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:19
У Мінінфраструктури назвали дату запуску Hyperloop в Україні
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Дивися повний текст У Мінінфраструктури назвали дату запуску Hyperloop в Україні.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:19
Еще метро на Троещину не построили, а уже Hyperloop хотят запустить. Ну, ну...
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:59
еще должны запустить квадрокоптеры для доставки почты и грузов, и еще мелочь-отремонтировать дороги а потом можно и вакуумные поезда поедут...
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