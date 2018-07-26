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Пенсіонерам хочуть вручити грошову компенсацію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:41
Пропонуємо до обговорення:
У Раді зареєстровано законопроекти, в яких пропонується компенсувати незручності, які мали українці через затримку пенсійних виплат.
Дивися повний текст Пенсіонерам хочуть вручити грошову компенсацію за затримку пенсій
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:41
За счёт кредиторов эта акция пройдёт или ПФ компенсирует все штрафы/пени? Классно за чужой счёт делать хорошие поступки.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:12
В принципе, всё логично. Если человек не заплатил платёж по кредиту, в связи с задержкой получения выплаты, он обратится в суд, и всё равно сдерёт с государства компенсацию. А так, чуть разгрузят суды, позволив досудебное урегулирование
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про забезпечення відшкодування пенсіонерам втрат у зв’язку із затримкою виплати пенсій
З метою забезпечення відшкодування пенсіонерам втрат у зв’язку із затримкою виплати пенсій,
Верховна Рада України постановляє:
1. Кабінету Міністрів України в одномісячний строк з дня прийняття цієї Постанови затвердити порядок відшкодування пенсіонерами втрат у зв’язку із затримкою випали пенсій, який включає порядок відшкодування витрат на лікарські засоби, порядок звільнення від сплати неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит (далі – Порядок).
2. Кабінету Міністрів України забезпечити відшкодування пенсіонерам втрат у зв’язку із затримкою виплати пенсій, визначених у пункті 1 цієї Постанови, у повному обсязі протягом трьох місяців з дня затвердження Порядку.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:35
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