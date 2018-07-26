У Раді зареєстровано законопроекти, в яких пропонується компенсувати незручності, які мали українці через затримку пенсійних виплат.
Дивися повний текст Пенсіонерам хочуть вручити грошову компенсацію за затримку пенсій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:41
Пенсіонерам хочуть вручити грошову компенсацію за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонерам хочуть вручити грошову компенсацію за затримку пенсій.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:41
За счёт кредиторов эта акция пройдёт или ПФ компенсирует все штрафы/пени? Классно за чужой счёт делать хорошие поступки.
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:12
Re: Пенсіонерам хочуть вручити грошову компенсацію за...
В принципе, всё логично. Если человек не заплатил платёж по кредиту, в связи с задержкой получения выплаты, он обратится в суд, и всё равно сдерёт с государства компенсацию. А так, чуть разгрузят суды, позволив досудебное урегулирование
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:57
А на мой взгляд все логично - если есть штрафы и пеня за невыполнение людьми своих обязательств (банки, коммунальные платежи и т.д.), то должна быть и аналогичная ответственность государства за его обязательства. Тем более, что пользоваться этим ему придется редко - не припоминаю за последние годы подобных задержек пенсий. ну и какой-то процент из этих доплат должен быть наложен на конкретных недоработавших из-за которых это и случилось (организации или конкретные лица в фискальных органах, Пенсионном фонде, другие).
А то, что это предвыборный пиар, это само собой разумеется, т.к. подобное должно было быть давно принято, но почему-то, как всегда, просыпаются перед выборами.
|