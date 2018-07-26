Пенсіонерам хочуть вручити грошову компенсацію за...

Додано: Вів 31 лип, 2018 19:57

А на мой взгляд все логично - если есть штрафы и пеня за невыполнение людьми своих обязательств (банки, коммунальные платежи и т.д.), то должна быть и аналогичная ответственность государства за его обязательства. Тем более, что пользоваться этим ему придется редко - не припоминаю за последние годы подобных задержек пенсий. ну и какой-то процент из этих доплат должен быть наложен на конкретных недоработавших из-за которых это и случилось (организации или конкретные лица в фискальных органах, Пенсионном фонде, другие).



А то, что это предвыборный пиар, это само собой разумеется, т.к. подобное должно было быть давно принято, но почему-то, как всегда, просыпаются перед выборами.