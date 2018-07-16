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Одна з версій Ан-188 отримає американські двигуни - джерело
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:05
Пропонуємо до обговорення:
У переговорах між Україною та Туреччиною про запуск в серійне виробництво військово-транспортного літака Ан-188 досягнуто "істотного прогресу", повідомляє ЦТС з посиланням на Defense News і джерело в авіапромисловості секторі Туреччини.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:05
это зрада, все просрано... и вот почему - потому что потому!
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redmax11
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:25
redmax11 написав:
это зрада, все просрано... и вот почему - потому что потому!
Эталонный комментарий.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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