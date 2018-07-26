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Позначка «немає в наявності» може коштувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:06
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики дослідницької компанії GMA виявили, що через позначку «немає в наявності» на сайті магазину продавці можуть втрачати до 33% потенційний продажів.
Дивися повний текст Позначка «немає в наявності» може коштувати інтернет-магазину 30% продажів - аналітики
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