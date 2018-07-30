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В Україні введуть нові
правила оренди житла

В Україні введуть нові правила оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:24

В Україні введуть нові правила оренди житла

Пропонуємо до обговорення:
Забудовники матимуть можливість будувати "орендні будинки", де здаватимуться квартири.

Дивися повний текст В Україні введуть нові правила оренди житла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:25

Застройщки жлобятся дать рассрочку для инвесторов..... Зачем им арендаторы с детьми и без денег? Если хотят что-то получать с арендного бизнеса, то пусть в законах хоть как-то защитят права арендодателей.
Nanet
 
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