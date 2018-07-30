Забудовники матимуть можливість будувати "орендні будинки", де здаватимуться квартири.
Дивися повний текст В Україні введуть нові правила оренди житла.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:24
В Україні введуть нові правила оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні введуть нові правила оренди житла.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:25
Застройщки жлобятся дать рассрочку для инвесторов..... Зачем им арендаторы с детьми и без денег? Если хотят что-то получать с арендного бизнеса, то пусть в законах хоть как-то защитят права арендодателей.
|