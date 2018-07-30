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В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Державна міграційна служба України ініціює заходи для полегшення процедури отримання паспорта особами ромської національності, які живуть в Україні.
Дивися повний текст В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання паспорта
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