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В Україні для ромів хочуть
полегшити процедури отримання...

В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25

В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Державна міграційна служба України ініціює заходи для полегшення процедури отримання паспорта особами ромської національності, які живуть в Україні.

Дивися повний текст В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання паспорта.
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