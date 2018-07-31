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В Україні для ромів хочуть
полегшити процедури отримання...

В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25

В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Державна міграційна служба України ініціює заходи для полегшення процедури отримання паспорта особами ромської національності, які живуть в Україні.

Дивися повний текст В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання паспорта.
R2
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Головне щоб іспит з української мови склали.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:32

Чего только не придумают для пополнения исчезающей 30 милионной популяции перед переписью...
avacs2006
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:53

  avacs2006 написав:Чего только не придумают для пополнения исчезающей 30 милионной популяции перед переписью...

Да какие 30 миллионов, все уже давно вымерзли.

Все, как по кисельТВ обещали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:16

  0mage0 написав:Головне щоб іспит з української мови склали.

С какого перепугу граждане Украины по праву рождения - должны сдавать экзамен на знание языка? Опять же, если их признают лицами без гражданства с выдачей вида на жительство, то причем тут экзамен по языку?
P.S. Кстати, я очень сомневаюсь, что кто либо из тех, кто так рвет ж*** за украинский язык - сам сдаст этот экзамен.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
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И разрешить разбивать им палаточные городки в Конче Заспа. Демократия так демократия.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:17

а как же равенство всех перед законом?...
Тракторист
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и расселить их всех по домам инициаторов такого облегчения
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:37

Re: В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання

Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?
Faceless
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