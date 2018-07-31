Державна міграційна служба України ініціює заходи для полегшення процедури отримання паспорта особами ромської національності, які живуть в Україні.
Дивися повний текст В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання паспорта.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25
В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання паспорта.
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:32
Чего только не придумают для пополнения исчезающей 30 милионной популяции перед переписью...
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:53
Да какие 30 миллионов, все уже давно вымерзли.
Все, как по кисельТВ обещали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:16
С какого перепугу граждане Украины по праву рождения - должны сдавать экзамен на знание языка? Опять же, если их признают лицами без гражданства с выдачей вида на жительство, то причем тут экзамен по языку?
P.S. Кстати, я очень сомневаюсь, что кто либо из тех, кто так рвет ж*** за украинский язык - сам сдаст этот экзамен.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:05
И разрешить разбивать им палаточные городки в Конче Заспа. Демократия так демократия.
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:37
Re: В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання
Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?
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