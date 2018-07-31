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В Україні для ромів хочуть
полегшити процедури отримання...

В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:14

Лучше яму для них вырыть большую. В ней их можно хранить и землю удобрять.
unnamedfree
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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