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В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 07:14
Лучше яму для них вырыть большую. В ней их можно хранить и землю удобрять.
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unnamedfree
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