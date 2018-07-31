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В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:51
Какой чудный источник левых паспортов, как-то раньше я и не подумал
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hodkonem36
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:05
Faceless написав:
Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?
Вот здесь плюсую. Тем более что румыны и венгры за своих так рвут задницы.
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p_a_l
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21
Faceless написав:
Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?
А каким боком они к Румынии? Может сразу в Индию, на историческую родину?
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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Вів 31 лип, 2018 22:40
rjkz