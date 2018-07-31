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В Україні для ромів хочуть
полегшити процедури отримання...

В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:51

Какой чудный источник левых паспортов, как-то раньше я и не подумал
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:05

  Faceless написав:Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?

Вот здесь плюсую. Тем более что румыны и венгры за своих так рвут задницы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21

  Faceless написав:Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?

А каким боком они к Румынии? Может сразу в Индию, на историческую родину?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:20

  Дваждыдвашник написав:
  Faceless написав:Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?

А каким боком они к Румынии? Может сразу в Индию, на историческую родину?

Румыния ближе. А румынские цыгане являются крупнейшей цыганской общиной Европы.
А из Индии предки цыган вышли более Х веков назад
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:07

Re: В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання

А чого це циган звуть якимись Ромами? Крутять ото як циган Сонцем...
В Український воне є цигане.
chieff
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:37

  chieff написав:А чого це циган звуть якимись Ромами? Крутять ото як циган Сонцем...
В Український воне є цигане.

В Европе слово gipsy уже считается таким же некорректным как и "негр".
Так что - ромы.
Привыкайте.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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