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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:05
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21
А каким боком они к Румынии? Может сразу в Индию, на историческую родину?
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:20
Румыния ближе. А румынские цыгане являются крупнейшей цыганской общиной Европы.
А из Индии предки цыган вышли более Х веков назад
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:07
Re: В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання
А чого це циган звуть якимись Ромами? Крутять ото як циган Сонцем...
В Український воне є цигане.
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:37
В Европе слово gipsy уже считается таким же некорректным как и "негр".
Так что - ромы.
Привыкайте.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:28
ай нанэ, нанэ, нанэ... паспорт получайте, э!
следующий шаг - выдача прав собственности на самозахваченные земли, где уже дома построены.... или хотя бы палатки )
ну и вишенка - бесплатная растаможка евроблях... ай, нанэ!
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:58
я считаю что экзамен должен быть на избирательное право.
мова, история, причем в такой форме, чтобы если человек знает и то и другое, но при этом тупой, то сдать не мог.
это предлагалось сделать при возвращении ОРДЛО, типа чтобы отсеять "вату" от "неваты", но я думаю справедливо это было бы сделать повсеместно. и стране лучше и ОРДЛОвцам не обидно.
и да, представляю себе воспламенение нижней чакры тех ярых поборников форсирования украиноязычности, которые не сдадут экзамен из-за банальной неграмотности ))
вот например у меня есть знакомый "ватан", который за деньги пишет всякую белиберду для адептов какой-то из сепарских партий, даже присутствует на Миротворце. Eще он красиво и одухотворенно умеет расписывать поздравления на православные праздники, объяснять почему каноничная МП угодна Б-гу, а "раскольники" это грех и т.д., сам при этом будучи атеистом.
естественно он на словах поборник прав русскоязычных и хулитель ницоидов.
но когда нужно, он прекрасно владеет украинским. и он точно сдал бы этот экзамен.
з.ы. по моему, Конституция такие вещи запрещает, поэтому наверное это только в фантазиях...
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