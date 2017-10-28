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В Україні для ромів хочуть
полегшити процедури отримання...

В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:51

Какой чудный источник левых паспортов, как-то раньше я и не подумал
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:05

  Faceless написав:Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?

Вот здесь плюсую. Тем более что румыны и венгры за своих так рвут задницы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21

  Faceless написав:Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?

А каким боком они к Румынии? Может сразу в Индию, на историческую родину?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:20

  Дваждыдвашник написав:
  Faceless написав:Не лучше ли наоборот, депортировать в Румынию?

А каким боком они к Румынии? Может сразу в Индию, на историческую родину?

Румыния ближе. А румынские цыгане являются крупнейшей цыганской общиной Европы.
А из Индии предки цыган вышли более Х веков назад
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:07

Re: В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання

А чого це циган звуть якимись Ромами? Крутять ото як циган Сонцем...
В Український воне є цигане.
chieff
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:37

  chieff написав:А чого це циган звуть якимись Ромами? Крутять ото як циган Сонцем...
В Український воне є цигане.

В Европе слово gipsy уже считается таким же некорректным как и "негр".
Так что - ромы.
Привыкайте.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:28

ай нанэ, нанэ, нанэ... паспорт получайте, э!
следующий шаг - выдача прав собственности на самозахваченные земли, где уже дома построены.... или хотя бы палатки )
ну и вишенка - бесплатная растаможка евроблях... ай, нанэ!
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:58

  deniska написав:
  0mage0 написав:Головне щоб іспит з української мови склали.

С какого перепугу граждане Украины по праву рождения - должны сдавать экзамен на знание языка? Опять же, если их признают лицами без гражданства с выдачей вида на жительство, то причем тут экзамен по языку?
P.S. Кстати, я очень сомневаюсь, что кто либо из тех, кто так рвет ж*** за украинский язык - сам сдаст этот экзамен.


я считаю что экзамен должен быть на избирательное право.
мова, история, причем в такой форме, чтобы если человек знает и то и другое, но при этом тупой, то сдать не мог.
это предлагалось сделать при возвращении ОРДЛО, типа чтобы отсеять "вату" от "неваты", но я думаю справедливо это было бы сделать повсеместно. и стране лучше и ОРДЛОвцам не обидно.
и да, представляю себе воспламенение нижней чакры тех ярых поборников форсирования украиноязычности, которые не сдадут экзамен из-за банальной неграмотности ))

вот например у меня есть знакомый "ватан", который за деньги пишет всякую белиберду для адептов какой-то из сепарских партий, даже присутствует на Миротворце. Eще он красиво и одухотворенно умеет расписывать поздравления на православные праздники, объяснять почему каноничная МП угодна Б-гу, а "раскольники" это грех и т.д., сам при этом будучи атеистом.
естественно он на словах поборник прав русскоязычных и хулитель ницоидов.
но когда нужно, он прекрасно владеет украинским. и он точно сдал бы этот экзамен.

з.ы. по моему, Конституция такие вещи запрещает, поэтому наверное это только в фантазиях...
galex
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