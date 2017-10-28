В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання...

Додано: Сер 01 сер, 2018 18:58

deniska написав: 0mage0 написав: Головне щоб іспит з української мови склали. Головне щоб іспит з української мови склали.

С какого перепугу граждане Украины по праву рождения - должны сдавать экзамен на знание языка? Опять же, если их признают лицами без гражданства с выдачей вида на жительство, то причем тут экзамен по языку?

P.S. Кстати, я очень сомневаюсь, что кто либо из тех, кто так рвет ж*** за украинский язык - сам сдаст этот экзамен. С какого перепугу граждане Украины по праву рождения - должны сдавать экзамен на знание языка? Опять же, если их признают лицами без гражданства с выдачей вида на жительство, то причем тут экзамен по языку?P.S. Кстати, я очень сомневаюсь, что кто либо из тех, кто так рвет ж*** за украинский язык - сам сдаст этот экзамен.

я считаю что экзамен должен быть на избирательное право.мова, история, причем в такой форме, чтобы если человек знает и то и другое, но при этом тупой, то сдать не мог.это предлагалось сделать при возвращении ОРДЛО, типа чтобы отсеять "вату" от "неваты", но я думаю справедливо это было бы сделать повсеместно. и стране лучше и ОРДЛОвцам не обидно.и да, представляю себе воспламенение нижней чакры тех ярых поборников форсирования украиноязычности, которые не сдадут экзамен из-за банальной неграмотности ))вот например у меня есть знакомый "ватан", который за деньги пишет всякую белиберду для адептов какой-то из сепарских партий, даже присутствует на Миротворце. Eще он красиво и одухотворенно умеет расписывать поздравления на православные праздники, объяснять почему каноничная МП угодна Б-гу, а "раскольники" это грех и т.д., сам при этом будучи атеистом.естественно он на словах поборник прав русскоязычных и хулитель ницоидов.но когда нужно, он прекрасно владеет украинским. и он точно сдал бы этот экзамен.з.ы. по моему, Конституция такие вещи запрещает, поэтому наверное это только в фантазиях...