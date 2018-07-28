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Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу" отримала умовний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47
Пропонуємо до обговорення:
Колишнього провідного інженера відділу закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції "Чорноморнафтогазу" Анастасію Цибульську засудили до п'яти років позбавлення волі умовно.
Дивися повний текст Екс-співробітниця \"Чорноморнафтогазу\" отримала умовний термін у справі \"вишок Бойка\"
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47
у травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило причетність Бойка до закупівлі плавучих бурових установок за завищеною ціною
От гніди :(
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:55
Це вам не цукерки в крамниці тирить,за які дають реальний термін ув'язнення.Крадіть мільонами і за це нічого не буде.
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