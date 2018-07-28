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Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу"
отримала умовний...

Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу" отримала умовний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47

Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу" отримала умовний...

Пропонуємо до обговорення:
Колишнього провідного інженера відділу закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції "Чорноморнафтогазу" Анастасію Цибульську засудили до п'яти років позбавлення волі умовно.

Дивися повний текст Екс-співробітниця \"Чорноморнафтогазу\" отримала умовний термін у справі \"вишок Бойка\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47

у травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило причетність Бойка до закупівлі плавучих бурових установок за завищеною ціною

От гніди :(
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:55

Це вам не цукерки в крамниці тирить,за які дають реальний термін ув'язнення.Крадіть мільонами і за це нічого не буде.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:07

  0mage0 написав:
у травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило причетність Бойка до закупівлі плавучих бурових установок за завищеною ціною

От гніди :(

Это уже не "папередники", это нынешние:
Генеральний прокурор України
Луценко Юрій Віталійович
...
12 травня 2016 року призначений Генеральним прокурором України.

https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:21

Re: Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу" отримала умовний..

  sena_2008atp написав:Крадіть мільонами і за це нічого не буде.

вроде вышки бойко, а в розыске бакулин и условку получила цибульская.
не верится, что бойко был не в курсе схемы. просто новые старые лидеры.
Pegasmaster
 
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