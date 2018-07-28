Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу" отримала умовний...
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47
Пропонуємо до обговорення:
Колишнього провідного інженера відділу закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції "Чорноморнафтогазу" Анастасію Цибульську засудили до п'яти років позбавлення волі умовно.
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Екс-співробітниця \"Чорноморнафтогазу\" отримала умовний термін у справі \"вишок Бойка\"
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R2
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:47
у травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило причетність Бойка до закупівлі плавучих бурових установок за завищеною ціною
От гніди :(
0mage0
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:55
Це вам не цукерки в крамниці тирить,за які дають реальний термін ув'язнення.Крадіть мільонами і за це нічого не буде.
sena_2008atp
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:07
0mage0 написав:
у травні
2017 року Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило причетність Бойка до закупівлі плавучих бурових установок за завищеною ціною
От гніди
Это уже не "папередники", это нынешние:
Генеральний прокурор України
Луценко Юрій Віталійович ... 12 травня 2016 року призначений Генеральним прокурором України. https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html
yanyura
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:21
sena_2008atp написав:
Крадіть мільонами і за це нічого не буде.
вроде вышки бойко, а в розыске бакулин и условку получила цибульская.
не верится, что бойко был не в курсе схемы. просто новые старые лидеры.
Pegasmaster
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:25
yanyura написав: 0mage0 написав:
у травні
2017 року Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило причетність Бойка до закупівлі плавучих бурових установок за завищеною ціною
От гніди
Это уже не "папередники", это нынешние:
Генеральний прокурор України
Луценко Юрій Віталійович ... 12 травня 2016 року призначений Генеральним прокурором України. https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html
Как можно обидеть друга человека, который поставил твоего начальника начальником, по совпадению, твоего же кума?
(бойко, фирташ, порошенко, луценко
)
А если этот "друг", еще "вдруг" друг кума кремлевского кума, то это уже даже ненаучная фантастика
Рафик неуиноуен.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:28
sena_2008atp написав:
Це вам не цукерки в крамниці тирить,за які дають реальний термін ув'язнення.Крадіть мільонами і за це нічого не буде.
Добавить нечего, все еще 25 лет назад сказано. По этой "библии" они и сейчас живут
Там на 2:50 как раз по теме статьи
EKO
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