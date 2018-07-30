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Міжбанк: долар до 26,87 підняли спекулянти і перетікання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:58
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що зміцнився в понеділок відносно долара на 0,63 коп., на торгах вівторка впав на 11,15 коп., опинившись на рівні 26,8667 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар до 26,87 підняли спекулянти і перетікання ВКВ з міжбанку на готівковий ринок
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:59
слышишь афторишко, кого ты называешь спекулянтом?
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