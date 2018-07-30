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Долар по 30 грн для наповнення
бюджету: експерти зробили...

Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:59

Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли економісти.

Дивися повний текст Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили прогноз на осінь.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:59

Кстати , а когда ярд гейсоюз пришлёт? Они же там чего то приняли, что отслюнявят сиротам на дерибан.
Ratatui
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