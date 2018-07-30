Про це розповіли економісти.
Дивися повний текст Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили прогноз на осінь.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:59
Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили прогноз на осінь.
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:59
Кстати , а когда ярд гейсоюз пришлёт? Они же там чего то приняли, что отслюнявят сиротам на дерибан.
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