Про це розповіли економісти.
Дивися повний текст Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили прогноз на осінь.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 19:59
Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили прогноз на осінь.
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:33
Re: Долар по 30 грн для наповнення бюджету: експерти зробили
такие эксперты, прям "капитаны очевидность".
серьёзно повлияет на курс в "+" только цена на металл и объёмы проданного зерна.
ну и заробитчане еще перечислят. остальное в "-"
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