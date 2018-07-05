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Швеція виділить $380 тис. секретаріату Реанімаційного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:04
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Швеції надасть додаткову фінансову підтримку секретаріату Реанімаційного пакету реформ
Дивися повний текст Швеція виділить $380 тис. секретаріату Реанімаційного пакету реформ з 1 серпня 2018 р.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:05
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