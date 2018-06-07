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Керівництво підприємств має нести кримінальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:22
Пропонуємо до обговорення:
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що керівники українських підприємств, які здійснюють закупівлі в Росії, повинні нести не тільки моральну, але й кримінальну відповідальність.
Дивися повний текст Керівництво підприємств має нести кримінальну відповідальність за закупівлі в РФ - Турчинов
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:23
Популисты! Что мешает ввести санкции и на этом основании запретить растаможку товаров рос происхождения. Когда они уже свалят???
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:33
Тихо шифером шурша крыша едет не спеша
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papazina
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Додано: Вів 31 лип, 2018 22:07
“Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене- ждем отчета автора. Все так все.
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Дикий не Дикий
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Додано: Вів 31 лип, 2018 22:29
А тот, кто продает конфеты в РФ ответственность нести не должен?
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anvlad
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