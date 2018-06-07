RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Керівництво підприємств
має нести кримінальну...

Керівництво підприємств має нести кримінальну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:22

Керівництво підприємств має нести кримінальну...

Пропонуємо до обговорення:
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що керівники українських підприємств, які здійснюють закупівлі в Росії, повинні нести не тільки моральну, але й кримінальну відповідальність.

Дивися повний текст Керівництво підприємств має нести кримінальну відповідальність за закупівлі в РФ - Турчинов.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83547
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:23

Популисты! Что мешает ввести санкции и на этом основании запретить растаможку товаров рос происхождения. Когда они уже свалят???
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:33

Тихо шифером шурша крыша едет не спеша
papazina
 
Повідомлень: 591
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:07

“Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене- ждем отчета автора. Все так все.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 32
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:29

А тот, кто продает конфеты в РФ ответственность нести не должен?
anvlad
 
Повідомлень: 179
З нами з: 09.04.15
Подякував: 32 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ закрило кримінальну справу стосовно екс-глави НБУ 1, 2
R2 » Вів 26 чер, 2018 14:52
16 1019
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 11:31
сова
Названо найпривабливішу країну для відкриття підприємств
R2 » Суб 16 чер, 2018 15:42
2 281
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 чер, 2018 19:30
PSPoldman
Гендиректора низки афілійованих підприємств затримали за...
R2 » Сер 06 чер, 2018 15:36
6 418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 12:57
pibodi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8254)
01.08.2018 00:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.