Український авіаперевізник МАУ планує запустити Wi-Fi на бортах своїх літаків.
Дивися повний текст МАУ продаватиме інтернет в небі по $20.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 23:11
МАУ продаватиме інтернет в небі по $20
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ продаватиме інтернет в небі по $20.
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:11
А у Delta Airlines безкоштовні месанджери на борту, і це мега круто летіти у літаку 10 годин через атлантику і мати можливість обмінюватись текстовими повідомленнями з землею. (P.S. Фотки не відправляються)
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