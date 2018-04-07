RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МАУ продаватиме
інтернет в небі по $20

МАУ продаватиме інтернет в небі по $20
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:11

МАУ продаватиме інтернет в небі по $20

Пропонуємо до обговорення:
Український авіаперевізник МАУ планує запустити Wi-Fi на бортах своїх літаків.

Дивися повний текст МАУ продаватиме інтернет в небі по $20.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83547
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:11

А у Delta Airlines безкоштовні месанджери на борту, і це мега круто летіти у літаку 10 годин через атлантику і мати можливість обмінюватись текстовими повідомленнями з землею. (P.S. Фотки не відправляються)
ra1d
 
Повідомлень: 124
З нами з: 22.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кенія роздаватиме інтернет з повітряних куль
R2 » Вів 10 лип, 2018 08:34
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 08:34
max_us_ua
Хакери використали інтернет-кафе для майнінгу на $800 000
R2 » Вів 19 чер, 2018 20:29
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 20:30
RomanTik
За минулий рік зросла кількість скарг на інтернет-магазини
R2 » Суб 07 кві, 2018 13:33
1 279
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 кві, 2018 13:33
asdrud2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8254)
01.08.2018 00:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.