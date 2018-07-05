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Іран ніколи не відмовиться від свого права експортувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 00:10
Пропонуємо до обговорення:
Тегеран ніколи не прагнув до зростання напруженості в близькосхідному регіоні, заявив президент Ірану Хасан Рухані на зустрічі з послом Великобританії в Тегерані Робом Макером у вівторок.
Дивися повний текст Іран ніколи не відмовиться від свого права експортувати нафту - Рухані
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:10
Что-то он внутри страны порядок навести не может, инфляция достигает нескольких процентов в день, люди не знают как выживать дальше....
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