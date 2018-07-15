Ford може припинити продавати в Європі більшість своїх моделей, залишивши там тільки кросовери.
Дивися повний текст Ford припинить продажі седанів у Європі.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:12
Ford припинить продажі седанів у Європі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ford припинить продажі седанів у Європі.
Додано: Сер 01 сер, 2018 00:13
Хм, странно. S-MAX расхватывают как горячие пирожки, это ж автомобиль для большой семьи и купить его не так просто. А они упадок продаж насчитали....
Додано: Сер 01 сер, 2018 01:12
Больших семей мало. Потому мало кому нужен "сарай" на каждый день.
И вообще - европейцы умеют считать каждый евро. Экономить - у них в крови.
А продажа авто тоже бизнес. И если показатели продаж ухудшаются , то нечего терять прибыль. Всё правильно. Продавать нужно то, что продаётся лучше всего!
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