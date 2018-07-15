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Ford припинить продажі
седанів у Європі

Ford припинить продажі седанів у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 00:12

Ford припинить продажі седанів у Європі

Пропонуємо до обговорення:
Ford може припинити продавати в Європі більшість своїх моделей, залишивши там тільки кросовери.

Дивися повний текст Ford припинить продажі седанів у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 00:13

Хм, странно. S-MAX расхватывают как горячие пирожки, это ж автомобиль для большой семьи и купить его не так просто. А они упадок продаж насчитали....
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:12

Больших семей мало. Потому мало кому нужен "сарай" на каждый день.
И вообще - европейцы умеют считать каждый евро. Экономить - у них в крови.
А продажа авто тоже бизнес. И если показатели продаж ухудшаются , то нечего терять прибыль. Всё правильно. Продавать нужно то, что продаётся лучше всего!
Omega
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