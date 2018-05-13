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Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 01:21
Пропонуємо до обговорення:
На сильне зниження курсу долара, з огляду на очікування ринку, розраховувати не варто.
Дивися повний текст Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення гривні найближчим часом
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Додано: Сер 01 сер, 2018 01:21
изящная формулировка финансовой несостоятельности)) Молодцы))
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