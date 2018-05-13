На сильне зниження курсу долара, з огляду на очікування ринку, розраховувати не варто.
Дивися повний текст Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення гривні найближчим часом.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 01:21
Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення гривні найближчим часом.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:20
Re: Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...
Странные аналитики.
Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.
Это кстати негативно влияет на бюджет, который считался из расчета на более слабую гривну.
Прокремлевский тролль.
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