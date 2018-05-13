|
|
|
Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 01:21
Пропонуємо до обговорення:
На сильне зниження курсу долара, з огляду на очікування ринку, розраховувати не варто.
Дивися повний текст Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення гривні найближчим часом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83562
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 01:21
изящная формулировка финансовой несостоятельности)) Молодцы))
-
PSPoldman
-
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 07.03.09
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:20
Странные аналитики.
Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.
Это кстати негативно влияет на бюджет, который считался из расчета на более слабую гривну.
Прокремлевский тролль.
-
Дваждыдвашник
-
-
- Повідомлень: 3458
- З нами з: 06.08.10
- Подякував: 853 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:21
Дваждыдвашник написав:
Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.
Уверены что только потому?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21406
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 4742 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:50
Faceless написав: Дваждыдвашник написав:
Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.
Уверены что только потому?
Один из главных факторов.
Прокремлевский тролль.
-
Дваждыдвашник
-
-
- Повідомлень: 3458
- З нами з: 06.08.10
- Подякував: 853 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:52
Дваждыдвашник написав: Faceless написав: Дваждыдвашник написав:
Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.
Уверены что только потому?
Один из главных факторов.
Подтверждение какое-то этому есть? Стоит заметить, переводы от заробитчан не в этом году появились
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21406
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 4742 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:18
Гривна будет падать, даже если её будет держать осьминог.
-
cisukr
-
-
- Повідомлень: 1854
- З нами з: 01.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:36
Faceless написав:
Подтверждение какое-то этому есть? Стоит заметить, переводы от заробитчан не в этом году появились
Лениво искать, но где то читал, что в прошлом году в страну зашло 11 млрд долларов от гастеров.
Прокремлевский тролль.
-
Дваждыдвашник
-
-
- Повідомлень: 3458
- З нами з: 06.08.10
- Подякував: 853 раз.
- Подякували: 783 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:37
Дваждыдвашник написав: Faceless написав:
Подтверждение какое-то этому есть? Стоит заметить, переводы от заробитчан не в этом году появились
Лениво искать, но где то читал, что в прошлом году в страну зашло 11 млрд долларов от гастеров.
Насколько помню, по оценкам НБУ - 9,5 млрд в 2017
И опять таки, эти переводы были и три года назад, что не помешало курсу рухнуть
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21406
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 4742 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|106
|
Сер 04 лип, 2018 10:30
p_a_l
|
|38
|2855
|
|
|17
|1013
|
Сер 30 тра, 2018 14:43
rjkz
|