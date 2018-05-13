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Фінансові аналітики не бачать
причин для зміцнення...

Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:21

Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...

Пропонуємо до обговорення:
На сильне зниження курсу долара, з огляду на очікування ринку, розраховувати не варто.

Дивися повний текст Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення гривні найближчим часом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:21

изящная формулировка финансовой несостоятельности)) Молодцы))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:20

Re: Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...

Странные аналитики.
Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.
Это кстати негативно влияет на бюджет, который считался из расчета на более слабую гривну.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:21

Re: Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...

  Дваждыдвашник написав:Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.

Уверены что только потому?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:50

  Faceless написав:
  Дваждыдвашник написав:Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.

Уверены что только потому?

Один из главных факторов.
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:52

  Дваждыдвашник написав:
  Faceless написав:
  Дваждыдвашник написав:Все фокусы с курсом за последний год - результат переводов наших заробитчан из-за рубежа.
Валюты приходит столько, что курс гривны укрепляется независимо от действий НБУ.

Уверены что только потому?

Один из главных факторов.

Подтверждение какое-то этому есть? Стоит заметить, переводы от заробитчан не в этом году появились
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:18

Гривна будет падать, даже если её будет держать осьминог.
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:36

  Faceless написав:Подтверждение какое-то этому есть? Стоит заметить, переводы от заробитчан не в этом году появились

Лениво искать, но где то читал, что в прошлом году в страну зашло 11 млрд долларов от гастеров.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:37

  Дваждыдвашник написав:
  Faceless написав:Подтверждение какое-то этому есть? Стоит заметить, переводы от заробитчан не в этом году появились

Лениво искать, но где то читал, что в прошлом году в страну зашло 11 млрд долларов от гастеров.

Насколько помню, по оценкам НБУ - 9,5 млрд в 2017
И опять таки, эти переводы были и три года назад, что не помешало курсу рухнуть
Faceless
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