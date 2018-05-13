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Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:03
Финансовые не видят, а политические видят – выборы же на носу..
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:35
Дваждыдвашник написав: Faceless написав:
Подтверждение какое-то этому есть? Стоит заметить, переводы от заробитчан не в этом году появились
Лениво искать, но где то читал, что в прошлом году в страну зашло 11 млрд долларов от гастеров.
Нелегально выводится валюта из страны тоже не менее активно. Оценочно на 5-6 млрд долларов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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